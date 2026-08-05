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Kanpur News: निर्धारित समयसीमा में पेयजल योजनाएं पूर्ण करें :डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: डीएम कपिल सिंह की अध्यक्षता व सीडीओ विधान जायसवाल की उपस्थिति में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई।

Kanpur News: निर्धारित समयसीमा में पेयजल योजनाएं पूर्ण करें :डीएम

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। डीएम कपिल सिंह की अध्यक्षता व सीडीओ विधान जायसवाल की उपस्थिति में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता,घरेलू नल कनेक्शन,नियमित जलापूर्ति,जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा जल जीवन मिशन पोर्टल के जिला डैशबोर्ड के माध्यम से की। अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के अंतर्गत जनपद में कुल 504 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 208 योजनाएं ट्रायल रन में हैं तथा 278 योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में शामिल किया जा चुका है।

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शेष योजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कर शीघ्र संचालित कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि जो योजनाएं तीन माह से अधिक समय से ट्रायल रन में हैं, उन्हें शीघ्र संचालन एवं अनुरक्षण में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं एवं सड़क पुनस्र्थापना से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में जलनिगम एक्सईएन टीआर कटारिया, सहायक अभियंता,जूनियर इंजीनियर,टीपीआई,डीपीएमयू तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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