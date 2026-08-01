Kanpur News: ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच तो मिला अवैध खनन
Kanpur News: सरसौल के सवायजपुर में बिना अनुमति के निजी और सरकारी जमीन पर अवैध खनन हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम नर्वल सत्यपाल प्रजापति ने जांच की, जिसमें दो जगहों पर अवैध खनन पाया गया। रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
Kanpur News: सरसौल। नर्वल के सवायजपुर में बिना अनुमति निजी जमीन के साथ सरकारी जमीनों पर भी अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम नर्वल सत्यपाल प्रजापति से शुक्रवार को शिकायत की थी। एसडीएम ने जांच कराई तो दो जगहों पर अवैध खनन पाया गया। कानूनगो व लेखपाल ने रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी है। एसडीएम नर्वल सत्यपाल प्रजापति ने बताया सवायजपुर में अवैध खनन मिला है। रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
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