Kanpur News: आईजी जेल ने कारागार का किया निरीक्षण
Kanpur News: जिला कारागार में रविवार को अपर महानिरीक्षक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं) धर्मेंद्र सिंह निरीक्षण करने पहुंचे।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। जिला कारागार में रविवार को अपर महानिरीक्षक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं) धर्मेंद्र सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को देखा। इसके साथ ही बंदियों से बातचीत कर भोजन, स्वास्थ्य सेवा समेत अन्य व्यवस्थाओं के बारे जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एआईजी धर्मेंद्र सिंह ने पाकशाला में बंदियों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई के मानकों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कारागार चिकित्सालय में भर्ती बंदियों से बातचीत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। जहां संतुष्ट होने के बाद उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को बंदियों के अधिकारों, सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिए।
साथ ही बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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