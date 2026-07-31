Kanpur News: गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की कैद

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदापुर गांव में करीब 9 साल पहले विवाहिता की छत से गिरकर मौत हो जाने के बाद दर्ज कराए गए गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या -4 ने आरेापित पति के दोषी सिद्ध होने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रूपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी केके सिंह ने बताया कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदापुर गांव के रहने वाले लवकेश की पत्नी मालती देवी संदिग्ध परिस्थितियों में 20 सितंबर 2023 को छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

उपचार के दौरान उसकी मौत होने पर मृतका के पिता पातीराम निवासी ग्राम सिम्हारा थाना फफूंद औरैया ने भोगनीपुर कोतवाली में अपने दामाद लवकेश के साथ ही उसकी मां सुखदेवी व भाइयों अंकेश और मुकेश के खिलाफ अतरिक्त दहेज में मोटर साइकिल की मांग पूरी नही होने पर पुत्री मालती देवी को प्रताड़ित करने और मारपीट कर छत से गिरा देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित पति लवकेश का चालान करने के साथ उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपितों का नाम हटा दिए थे। इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या-4 में चल रही थी। उन्होने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस विवेचना के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति लवकेश को दोषी सिद्ध होने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रूपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना अदा नही करने पर उसको छह माह के अतरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया है।