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Kanpur News: झूलते बिजली के तार की चपेट में आकर तीन भैंस मरीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरसौल के महाराजपुर स्थित भेवली में हाइटेंशन लाइन के चलते तीन भैंस करंट की चपेट में आकर मर गईं। चरवाहा अखिलेश भी बचते-बचते रहा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई और मुआवजे की मांग की। थाना प्रभारी ने हादसे की पुष्टि की है।

Kanpur News: झूलते बिजली के तार की चपेट में आकर तीन भैंस मरीं

Kanpur News: सरसौल। महाराजपुर के भेवली में खेतों से निकली हाइटेंशन लाइन के तार लटक रहे हैं। ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मंगलवार दोपहर चरवाहे खेतों में भैंस चराने गए थे। इसी दौरान तीन भैंस करंट की चपेट में आ गईं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चरवाहा अखिलेश भी भैंस बचाने के चक्कर में करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगा मुआवजे की मांग की है। थाना प्रभारी महाराजपुर जनार्दन सिंह ने बताया करंट की चपेट में आकर तीन भैंस की मौत हुई है।

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