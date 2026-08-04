Kanpur News: 45 मिमी बारिश ने गिराया 06 डिग्री पारा, गर्मी से मिली राहत

Kanpur News: कानपुर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। पिछले 48 घंटों में 108 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग ने सावधानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

Kanpur News: कानपुर। शहर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटों से लगातार कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। उमस और गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई है। मंगलवार शाम तक 45 मिमी से अधिक वर्षा हो चुकी थी। पिछले 48 घंटों में अब तक 108 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है। आईएमडी के अनुसार बुधवार को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी ने प्रदेश में मानसून को गति दे दी है। प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी व उत्तरी हिस्से में अधिक बारिश दर्ज की गई है। सुबह 08:30 बजे तक आगरा 22.6 मिमी, अलीगढ़ 39.6, अयोध्या 94.8, हरदोई 18.4, लखनऊ 66.6 समेत अनेक जनपदों में 10 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम में बदलाव पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बादल छाए हुए हैं। कम दबाव का क्षेत्र मिलते ही अच्छी बारिश हो रही है। तेज गरज और चमक के साथ हो रही इस बारिश ने मौसम में काफी बदलाव ला दिया है। इससे अधिकतम और न्यूनतमम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है।

तापमान की स्थिति कानपुर में मंगलवार को दिन का तापमान 35 से 29 डिग्री पर आ गया। यह सीजन (जुलाई-अगस्त) का सबसे कम पारा है। यह सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। रात का पारा 26.2 डिग्री से गिरकर 23.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह भी सामान्य से 3.0 डिग्री कम है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं 15-20 किमी प्रति घंटा की गति से चलती रहीं। नमी का अधिकतम प्रतिशत 96 व न्यूनतम 86 रहा।

सावधानी और सलाह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश, गरज-चमक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। निचले बादल होने के कारण बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के समय बिजली के स्विच निकाल दें। बारिश में पेड़ों के नीचे न खड़े हों। ऐसे स्थान पर न खड़े हों जहां स्थितियां सुचालक हों। गीली जमीन पर न खाली पांव न खड़े हों। सुचालक से दूरी रखें।

भविष्यवाणी और संभावनाएं सीएसए के अनुसार तेज बारिश में संभव हो तो बाहर न निकलें। रेनकोट आदि का प्रयोग करें। शरीर को ढक कर रखें। जलभराव व तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। बिजली के खंभों, ढीले तारों और बिजली के उपकरणों से दूर रहें। टूटे पेड़ या शाखाओं से सावधान रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। मोबाइन भीगने पर फौरी चार्ज न करें। बच्चों को बारिश में अकेला न निकलने दें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल मानसून की सक्रियता बनी हुई है। यह स्पेल 06 या 07 अगस्त तक चलने की संभावना है।

अगले कुछ दिनों का मौसम सीएसए के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि अभी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक व तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। गरज-चमक और बारिश में जारी एडवाइजरी का जरूर ध्यान रखें।