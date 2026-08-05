Kanpur News: स्कूलों में रेनी डे न होने पर हंगामा

Kanpur News: कानपुर। बुधवार को हुई तेज बारिश की वजह से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों ने तो एसएमएस से रेनी डे घोषित कर राहत दे दी पर बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल रहे जो खुले रहे। किदवई नगर स्थित एक पब्लिक स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया। अभिभावक यहां बरसते पानी और जलभराव का सामना करते बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे। स्कूल लगते ही छुट्टी कर दी गई। रेनी डे घोषित हो गया। एक बेटी का पैर फिसलने पर चोट भी आ गई। अभिभावकों ने अपना आक्रोश जताया। सुबह बारिश भले ही हल्की हो गई हो लेकिन रात की तेज बारिश से आसपास इतना जलभराव था कि लोगों का पहुंचना दूभर था।