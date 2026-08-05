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Kanpur News: स्कूलों में रेनी डे न होने पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में तेज बारिश के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित की, लेकिन कुछ स्कूल खुले रहे। अभिभावकों ने बरसात और जलभराव के बावजूद बच्चों को स्कूल पहुँचाया, केवल छुट्टी के बाद लौटने के लिए। अभिभावकों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए प्रशासन को भी जानकारी दी।

Kanpur News: स्कूलों में रेनी डे न होने पर हंगामा

Kanpur News: कानपुर। बुधवार को हुई तेज बारिश की वजह से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों ने तो एसएमएस से रेनी डे घोषित कर राहत दे दी पर बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल रहे जो खुले रहे। किदवई नगर स्थित एक पब्लिक स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया। अभिभावक यहां बरसते पानी और जलभराव का सामना करते बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे। स्कूल लगते ही छुट्टी कर दी गई। रेनी डे घोषित हो गया। एक बेटी का पैर फिसलने पर चोट भी आ गई। अभिभावकों ने अपना आक्रोश जताया। सुबह बारिश भले ही हल्की हो गई हो लेकिन रात की तेज बारिश से आसपास इतना जलभराव था कि लोगों का पहुंचना दूभर था।

कुछ अभिभावकों ने एक्स पर गुस्से का इजहार किया और जिलाधिकारी को भी जानकारी दी। भारी बारिश के बावजूद न तो विभाग और न ही प्रशासन की ओर से ही छुट्टी घोषित की गई थी।

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