Kanpur News: उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल, शाम की बारिश से मिली राहत

Kanpur News: उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों को परेशान कर दिया। बादल उमड़ते रहे लेकिन बरसे नहीं। पुरवइया चलती रही जिससे नमी बढ़ी और धूप भी खिली। इससे हीट इंडेक्स बढ़ गया।

Kanpur News: कानपुर। उमस भरी गर्मी ने रविवार को शहरवासियों को परेशान कर दिया। पूरे दिन बादल उमड़ते रहे। पुरवइया चलती रही जिससे नमी बढ़ी और धूप भी खिली। इससे हीट इंडेक्स बढ़ गया। वहीं शाम को शहर के अलग-अलग हिस्सों में हुई तेज बारिश से लोगों को राहत मिली। फिलहाल मौसम विभाग ने छह अगस्त तक बारिश का अलर्ट तो जारी किया है लेकिन मानसून की फिर से सक्रियता अभी बढ़ नहीं पाई है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में दो अगस्त से बारिश की उम्मीद जताई गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बारिश हुई लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में वर्षा नहीं हुई। शहर में सुबह से धूप-छांव का खेल चलता रहा। कई बार अंधेरा सा छाया और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी पर बारिश नदारद रही। बीच-बीच धूप की तेजी ने उमस बढ़ा दी।

मौसम की स्थिति अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस हो गया जो सामान्य से अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा यह भी सामान्य से अधिक रहा। अधिकतम नमी का प्रतिशत 78 और न्यूनतम 62 प्रतिशत रही। दक्षिण पूर्वी हवा की गति 15 किमी प्रति घंटा तक पहुंची। ऐसे में दोपहर के समय लोग उमस भरी पसीने वाली गर्मी से बेहद परेशान रहे।

बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, दो अगस्त से मानसून यूपी में सक्रिय तो हो गया है लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही बारिश हो सकी है। हालांकि, पूर्वी के भी कुछ जिलों में देर शाम तक बारिश की संभावना है। छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश के आसार कम हैं। यहां सोमवार को बारिश हो सकती है।

कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था उसका प्रभाव अभी तक व्यापक रूप से नहीं दिखा है। इसके सोमवार से दिखने की उम्मीद है। अन्य मौसमी गतिविधियां भी चल रही हैं लेकिन बारिश के लिए प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। इससे नए स्पेल में अधिक बारिश की संभावना नहीं है। छह अगस्त तक प्रदेश में औसत बारिश की ही संभावना जताई गई है। यलो अलर्ट घोषित किया गया है।

अगले दिनों की स्थिति मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, छह अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का यलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान कानपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। छह के बाद यूपी में मानसून फिर निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद मानसून की वापसी जल्दी नहीं होगी। सावन के पहले पखवाड़े में बारिश अच्छी नहीं होने की संभावना जताई गई है।

विशेषज्ञ की भविष्यवाणी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इस दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है। भारी बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। छह अगस्त तक बारिश के आसार बने रहेंगे। इस दौरान उमस भरी गर्मी रहेगी。