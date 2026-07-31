Kanpur News: शो-पीस बने हेल्थ एटीएम, दो मिनट में जांच का सपना अधूरा

Kanpur News: कानपुर देहात में मरीजों को बेहतर जांच की सुविधा देने के लिए लगाए गए स्वास्थ्य एटीएम बेकार हो गए हैं। रनियां के पीएचसी में एटीएम का संचालन नहीं हो रहा, जबकि रसूलाबाद में यह उपयोगी नहीं रह गया है। केवल अकबरपुर में एटीएम काम कर रहा है। लोगों को बेहतर जांच के लिए भटकना पड़ रहा है।

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। जनपद में मरीजों को बेहतर जांच की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले के तीन अस्पतालों में कंपनियों के सहयोग से लगवाए गए हेल्थ एटीएम महज शो पीस बनकर रह गए हैं। रनियां पीएचसी में लगवाया गया हेल्थ एटीएम ठीक नहीं हो पाने से कंपनी को सरेंडर कर दिया गया। जबकि रसूलाबाद में लगा हेल्थ एटीएम भी उपयोगहीन हो गया हैं। इससे दस मिनट के अंदर एक दर्जन जांचों की रिपोर्ट उपलब्ध होने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं बेहतर जांच के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। सिर्फ अकबरपुर में हेल्थ एटीएम लैब में काम कर रहा है。

स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत मरीजों को जल्द ही बेहतर जांच की सुविधा मुहैया कराने के लिए अलग- अलग कंपनियों के सहयोग से अकबरपुर व रसूलाबाद सीएचसी के अलावा रनियां पीएचसी में हेल्थ एटीएम लगवाए गए थे। इनके माध्यम से पूरे शरीर की स्क्रीनिंग करने के साथ एक ही बार में लिए गए ब्लड सैंपल से शरीर का तापमान,वजन, हाईट,शुगर, ब्लड शुगर,हीमोग्लोबिन,फैट टेस्ट, वेट टेस्ट, बॉडी वॉटर टेस्ट,ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड ग्लूकोज सहित कई तरह की जांच हो जाती है। सीएचसी अकबरपुर में एएफपीएल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से बीते14 अक्टूबर 2022 को हेल्थ एटीएम का महिला कल्याण राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शुभारंभ किया था। इसमें जांच के लिए स्लाइड आदि की व्यवस्था सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की ओर से की जानी थी। वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराकर हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेशन नेटवर्क से जोड़ने की बात भी उस समय कही गई थी। लेकिन कई बार खराब होने के बाद इसको अब लैब में ही रखवा दिया गया है। सीएचसी प्रभारी अकबरपुर डॉ. आईएच खान का कहना है कि हेल्थ एटीएम चालू हालत में है, इसको इस समय लैब में ही एलटी जितेंद्र यादव की देखरेख में संचालित कराया जा रहा है。

रसूलाबाद में एटीएम की स्थिति -रसूलाबाद में बंद पड़ा एटीएम चिढ़ा रहा लोगों का मुंह

जिले की सबसे दूरस्थ सीएचसी रसूलाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के सहयोग से लगाए गए हेल्थ एटीएम का संचालन नहीं होने से इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पहले इसके संचालन के लिए कर्मी की व्यवस्था नहीं हो सकी। देखरेख के अभाव में हेल्थ एटीएम बिना उपयोग के ही खराब हो गया। सीएचसी प्रभारी रसूलाबाद दीपक गुप्ता ने बताया कि हेल्थ एटीएम की चिप खराब होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस बावत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं।

रनियां का हेल्थ एटीएम -रनियां का हेल्थ एटीएम कंपनी को हो गया सरेंडर

पीएचसी रनियां में भी बेहतर जांच की सुविधा मुहैया कराने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के सहयोग से लगे हेल्थ एटीएम इसी साल संचालित कराए गए थे। रनियां में शुरूआत के कुछ ही दिन बाद तकनीकी खराबी से हेल्थ एटीएम का संचालन नहीं हो रहा है। रनियां पीएचसी प्रभारी डॉ. विशाल भसीन का कहना है कि दो बार कंपनी के इंजीनियर आए थे, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए। इसके बाद पांच बार कंपनी को पत्र भेजने के बाद भी किसी के नहीं आने से इसको संबंधित कंपनी को ही सरेंडर करा दिया।