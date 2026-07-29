Kanpur News: गुरुपूर्णिमा पर गुरुद्वारा नामदेव में की अरदास
Kanpur News: कानपुर के गुरुद्वारा बाबा नामदेव में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरु वाणी के पाठ के बाद संत रविदास की कथा हुई। भक्तों ने गुरु साहिब के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।
Kanpur News: कानपुर। गुरुद्वारा बाबा नामदेव में बुधवार को धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। शुरुआत गुरुवाणी के पाठ से हुई, जिसके बाद भक्त शिरोमणि संत रविदास को नमन करते हुए कथा का आयोजन किया गया। सरदार नीतू सिंह, चरणजीत सिंह एवं गुरदीप सहगल ने गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी एवं सेवादारों को सम्मानित किया। सभी ने गुरु साहिब के बताए सत्य, सेवा, समर्पण और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सरदार नीतू सिंह ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का भी संदेश देती है।
धार्मिक आयोजन में संगत ने भाग लेकर गुरु चरणों में मत्था टेका और सुख-समृद्धि की अरदास की।
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