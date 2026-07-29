Kanpur News: श्री श्री 1008 दामोदर दास जी का गुरु पूजन किया
Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर कानपुर के सरसैया घाट स्थित बड़े भक्तमाल चिंतामणि हनुमान मंदिर में 1008 मंहत दामोदर दास और उनके पांच शिष्य पहुंचे। भक्तों ने सुबह 10 बजे से गुरु पूजन किया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पूजन की प्रक्रिया में अगूंठा धोना, तिलक करना और गुरु दक्षिणा देना शामिल था।
Kanpur News: कानपुर। गुरु पूर्णिमा पर्व पर मां गंगा के तट सरसैया घाट स्थित बड़े भक्तमाल चिंतामणि हनुमान मन्दिर में अयोध्या धाम मणिराम छावनी के बड़े भक्तमाल जी के शिष्य 1008 मंहत दामोदर दास पहुंचे। अपने पांच शिष्यों कमलेश दास, लाल दास, ब्रजेश दास, राघव दास। सुबह 10 बजे से मंहत दामोदर का अगूंठा धोकर, फूलों की माला पहनाकर, तिलक कर, गुरु दक्षिणा देकर सैकड़ों भक्तों ने गुरु पूजन किया। पूजन में ज्ञानेन्द्र कुमार विश्नोई, सीए पुष्कर विश्नोई, अखिलेश गुप्ता, रामजी गुप्ता, रमेश श्रीवास्तव, अवधेश शास्त्री, मिताली विश्नोई, रजनी वर्मा, शान्ति यादव, सुनीता गुप्ता, जया गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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