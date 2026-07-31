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Kanpur News: पूर्व छात्रों में किया गुरु वंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के जाजमऊ कॉलोनी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1995 बैच के पुरातन छात्रों और उनके गुरुओं ने भाग लिया। सभी ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और गुरुओं को सम्मानित किया। समारोह में कई छात्र ऑनलाइन भी जुड़े रहे।

Kanpur News: पूर्व छात्रों में किया गुरु वंदन

Kanpur News: कानपुर। गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर जाजमऊ कॉलोनी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 1995 बैच के पुरातन छात्र और उस समय स्कूल के उनके गुरुओं ने भाग लेकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। कार्यक्रम में कक्षा दशम 1995 बैच के पुरातन छात्र एवं उनके तत्कालीन गुरु सम्मिलित हुए। दशकों बाद एक दूसरे को देख मन पुरानी यादो में खो गया। सभी गुरुओं को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक राजीव महाना ने की। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या कोमल चंडियोक शर्मा की ने सभी का स्वागत किया।

मुख्य वक्ता वरिष्ठ स्वयं सेवक विनोद शंकर दीक्षित ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक रमेश शर्मा के अनुसार इसमें देश के कई शहरों से आये पुरातन छात्र शामिल हुए। बहुत से छात्र ऑनलाइन भी जुड़े रहे। इस मौके पर अमित खरे, अविनाश, पार्थिव अनुराग, राकेश, मानव, सियातर, वीरेंद्र, प्रशांत आदि मौजूद थे।

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