Kanpur News: गुरुजनों का अभिनन्दन किया
Kanpur News: बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेनाझाबर में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
Kanpur News: कानपुर। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेनाझाबर में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्र-छात्राओं ने माल्यार्पण कर गुरुजनों का स्वागत किया। प्रखर त्रिपाठी ने देववाणी में गुरुजनों का अभिनंदन किया। समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विचारों, कविता एवं भावपूर्ण गीतों के माध्यम से अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। प्रधानाचार्य बृजमोहन कुमार सिंह ने आशीर्वाद प्रदान किया। उप प्रधानाचार्या मंजूबाला श्रीवास्तव ने आभार जताया।
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