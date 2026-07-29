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Kanpur News: श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात में गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आश्रमों में जाकर पूजन और प्रसाद वितरण में भाग लिया। विभिन्न आश्रमों में भंडारों का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद ग्रहण किया। महंतों द्वारा पूजा अर्चना के साथ हवन भी आयोजित किए गए।

श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व
श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जनपद में बुधवार को गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया। आश्रमों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरू पूजन करने के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हवन, पूजन व भजन कीर्तन के साथ आश्रमों में आयोजित भंडारों से देर रात तक प्रसाद वितरण का सिलसिला जारी रहा। अकबरपुर क्षेत्र के गौरियापुर आश्रम के महंत देवनारायण दास वेदांताचार्य ने सबसे पहले ब्रह्मलीन महंत रामलखन दास महाराज की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। जबकि श्रीराम दरबार के समक्ष श्री राम राज्याभिषेक का संगीतमय कार्यक्रमत हुआ। हवन पूजन के संपन्न होने के बाद यहां आयोजित भंडारे में बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

इस मौके पर यहां आए श्रृद्धालुओं ने महंत का पूजन कर आर्शीवाद ग्रहण कर मंत्र दीक्षा भी ली। कार्यक्रम में नारायण बाबू अवस्थी, राम बालक तिवारी, राम बहादुर दुबे, राम औतार शुक्ला, रामनरेश त्रिपाठी, योगेश्वर अवस्थी ,नरेद्र अवस्थी व प्रवीण चंद्र आदि आदि मौजूद रहे। इधर बाढ़ापुर के सामने हाईवे पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में पहुंचे शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़े श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। यहां आचार्य ओमनारायण मिश्र ने गुरुदेव आचार्य पं श्रीराम शर्मा का पूजन कर उनके सूक्ष्म संरक्षण में लगातार उनकी युग निर्माण योजना और व्यक्ति के निर्माण के काम में लगे रहने का संकल्प दोहराया गया। इसके साथ पांच कुण्डीय यज्ञ में आहूतियां डलवाई गईं। इसके बाद बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। यहां एमएलसी अविनाश सिंह चौाहान, एसपी श्रृद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, एएसपी आलोक प्रसाद, एसडीएम सदर राजकुमार पाण्डेय,तहसीलदार पवन कुमार, डा. सतीश शुक्ला,राजपुर चेयरमैन अंशू त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र कटियार,अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष बिपिन चंद्र दीक्षित ,सूर्यकांत त्रिपाठी, अनूप त्रिपाठी गोरे, , विमलेश कुमार उर्फ पूतीलाल, नीरज त्रिपाठी, अनुपम गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। जबकि देवराहट स्थित रामजानकी आश्रम में पूजन अर्चन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। यहां महंत रामचरन दास, राहुल त्रिपाठी, श्याम बिहारी पांडेय, रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे.

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हनुमानगढ़ी कड़री आश्रम में हवन-पूजन के बाद बंटा प्रसाद

आस्था के केंद्र कड़री आश्रम में गुरुपूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हवन पूजन करने के साथ गुरूदेव भगवान का विशेष पूजन किया गया। इस मौके पर यहां आश्रम में पंचमूर्तियों के पूजन व आरती के साथ हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद श्रद्धालु मद्दूखेड़ा नवाबगंज उन्नाव स्थित आश्रम में प्रवास कर रहे प्रमुख संत के दर्शन व आर्शीवाद के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर शिवप्रकाश शुक्ला,अन्नू बाजपेई,डीएस मिश्रा, मौजी अग्निहोत्री, बलराम दीक्षित, भोला शुक्ला, गुड्डू दीक्षित,अमित द्विवेदी, पुजारी उमाशंकर दीक्षित ,अजय गुप्ता मौजूद रहे.

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आश्रमों में उमड़ा आस्था का ज्वार, गूंजे जयकारे

शोभन आश्रम में गुरुपूर्णिमा के मौके पर आस्था का ज्वार उमड़ा । बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने गुरूदेव भगवान रघुनंदन स्वामी व ब्रह्मलीन संत स्वामी विरक्तानंद जी महाराज की समाधि पर महंत हरिशरणम पांडेय ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके साथ ही गढ़ी भगवान का पूजन व सुदरकांड के बाद हवन कराया गया। इसके बाद यहां आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग़ृहण किया। इसी तरह पवन तनय आश्रम रंजीतपुर, योगेश्वर आश्रम बाघपुर, बेहटा स्थिति हनुमान कुटी में भक्तों का तांता लगा रहा। आश्रमों में पूरा दिन भजन कीर्तन व प्रसाद वितरण का सिलसिला चला.

गुरू पूर्णिमा पर पूजन के साथ हुआ प्रसाद वितरण

रसूलाबाद। तहसील क्षेत्र के नार गांव स्थित नारदाश्रम में भक्तों ने ब्रह्मालीन नारायण प्रसाद ब्रह्मचारी की समाधि पर मौनी स्वामी श्याम शरण दास ने पुष्प अर्पित किए। यहां पहुंचे श्रृद्धालुओं ने संतों का आर्शीवाद लेने के साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पवन तिवारी, उपेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह उसरी स्थित शिवधाम में हवन पूजन के साथ भंडारा हुआ.

मंदिरों में भजन पूजन के साथ हुआ प्रसाद वितरण

पुखरायां। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कस्बे के बड़े महादेवन मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महंत दिगंबर सौनिक गिरि नागा बाबा का आर्शीवाद ग्रहण किया।इस मौके पर आयोजित भंडारे में बडी संख्या में श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। यहां संतोष गुप्ता, श्रीकिशन गुप्ता, अखिलेश सोनी, दिनेश गुप्ता, राजेश उर्फ लल्ला त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।इसी तरह गौर कृष्णधाम में श्री प्रकाश द्विवेदी, शैलेंद्र द्विवेदी, राजेश मिश्री नीरज अवस्थी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा सिद्ध विनायक मंदिर, सुआ बाबा मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, मौहर माता मंदिर में पूजन भजन के साथ प्रसाद वितरण हुआ.

FAQs

गुरू पूर्णिमा पर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए?
गुरू पूर्णिमा पर हवन, पूजन, भजन कीर्तन तथा भंडारे का आयोजन किया गया।
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