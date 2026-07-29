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Kanpur News: छात्रों में बताया गुरु का महत्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के जय नारायण विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। छात्रा काव्या सिंह और अंशुमान शुक्ल ने गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन किया। उप प्रधानाचार्या डॉ. नमिता गुप्ता और प्रभारी वीरेंद्र दीक्षित भी उपस्थित थे।

Kanpur News: छात्रों में बताया गुरु का महत्व

Kanpur News: कानपुर। जय नारायण विद्या मंदिर के मारुति सभागार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर्षोंल्लास के साथ मनाया गया। प्रारम्भ महर्षि वेदव्यास जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। छात्रा काव्या सिंह और अंशुमान शुक्ल ने गुरु के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनकी गरिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उप प्रधानाचार्या डॉ. नमिता गुप्ता, प्रभारी वीरेंद्र दीक्षित उपस्थित थे।

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