Kanpur News: मां शारदा सिद्ध शक्ति दरबार में धूमधाम से मनाया महोत्सव
Kanpur News: कानपुर में गुरुपूर्णिमा पर मां शारदा सिद्ध शक्ति दरबार में धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर आशुतोष नाथ महाराज से गुरुदीक्षा ली और मां शारदा की पूजा की। इस अवसर पर संकीर्तन, भजन गाए गए और महाभोग प्रसाद का वितरण किया गया। कई भक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे।
Kanpur News: कानपुर। गुरुपूर्णिमा पर मां शारदा सिद्ध शक्ति दरबार, केशवनगर में महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मां शारदा सिद्ध शक्ति दरबार में गुरुपूजन कर संकीर्तन का आयोजन किया गया। भक्तों ने महामंडलेश्वर आशुतोष नाथ महाराज से गुरुदीक्षा ली और मां शारदा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। इस दौरान महाभोग प्रसाद वितरण किया। संकीर्तन में भजन गायकों ने भक्ति रस की गंगा बहाई। इस दौरान रेणु मिश्रा, अन्नू, शिवम, आनंद मिश्रा, प्रिय मिश्रा, शारदा उपाध्याय, अम्बुज उपाध्याय, रश्मि मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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