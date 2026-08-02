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Kanpur News: पलकें ही पलकें बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे..

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में 24वां श्री जगदम्बा श्याम महोत्सव महाराजा श्री अग्रसेन भवन में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। सदस्यों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भजन संध्या में ग्वालियर से आए कान्हा व्यास एवं चंडीगढ़ के मोनू दुआ ने भक्ति गीत गाए।

Kanpur News: पलकें ही पलकें बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे..

Kanpur News: कानपुर। 24वां श्री जगदम्बा श्याम महोत्सव किदवई नगर स्थित महाराजा श्री अग्रसेन भवन में धूमधाम से मनाया गया। श्याम मित्तल ने गणेश वंदना से महोत्सव का शुभारम्भ किया। सदस्यों ने माता दुर्गा सप्तशती पाठ किया। इसके बाद सभी ने हलवा चने एवं भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सायंकाल मां जगदम्बा एवं बाबा श्याम के सुन्दर भजनों का आयोजन हुआ। ग्वालियर से आए कान्हा व्यास ने पलकें ही पलकें बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, क्यों घबरायो मैं मेरा तो श्याम से नाता है और मैय्या ओढ़ ले टाबरिया चुनरिया लाया रे आदि सुनाकर भक्ति की धारा बहाई। चंडीगढ़ के मोनू दुआ ने भी भजन गायन किया।

अंत में मां जगदम्बा एवं श्याम प्रभु की भव्य आरती की गई। संचालन पवन भीमसरिया ने किया। मुख्य रूप से समिति के राजेन्द्र अग्रवाल, मार्कण्डेय सिंह, नवीन परशराम पुरिया, श्याम मित्तल, विनोद अग्रवाल, कैलाश जैन, महेन्द्र अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, किशन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

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