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Kanpur News: लगातार तीन मंगलवार खुलेगा गोविंद नगर बाजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर गोविंद नगर बाजार मंगलवार को खुलेगा। अध्यक्ष निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि बाजार 11, 18 और 25 अगस्त को खुलेगा। इस अवसर पर अभिषेक त्रिपाठी, पवन शुक्ला एवं अन्य उपस्थित रहे।

Kanpur News: लगातार तीन मंगलवार खुलेगा गोविंद नगर बाजार

Kanpur News: कानपुर। रक्षाबंधन के कारण साप्ताहिक बंदी मंगलवार को गोविंद नगर बाजार खुलेगा। अध्यक्ष निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि रक्षाबंधन तक 11, 18 व 25 अगस्त को मंगलवार में बाजार खुलेगा। अभिषेक त्रिपाठी, पवन शुक्ला, राजपाल विज, गोविंद गुप्ता, बंटी चौहान, पुनीत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

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