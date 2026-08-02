Kanpur News: प्रदेश सरकार से हलीम मुस्लिम कॉलेज को मिले 1.57 करोड़

Kanpur News: कानपुर। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज को प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के तहत 1.57 करोड़ रुपये दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण खंड को चमनगंज के इस स्कूल की जीर्णोंद्धार कराने की जिम्मेदारी दी गई है। टेंडर प्रक्रिया के तहत अब मुस्लिम बहुल इलाके चमनगंज के इस स्कूल का कायाकल्प होगा। योजना के तहत इस स्कूल को संवारने के लिए मिले बजट पर स्कूल की मातृ संस्था मुस्लिम एसोसिएसशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का आभार जताया। अलंकार योजना के तहत मिले 1.57 करोड़ रुपये से स्कूल इमारत के क्षतिग्रस्त प्लास्टर को तोड़ फोड़कर नए सिरे से प्लास्टर कराना, स्कूली कक्षाओं के क्षतिग्रस्त दरवाजों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, छत से बारिश का पानी टकपने से बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग का काम, फर्श में विड्रीफाइड टाइल्स लगाना, टॉयलेट में टाइल्स लगाना, सेनेट्री फिटिंग्स का काम समेत दूसरे जरूरी मरम्मत के काम शामिल हैं।