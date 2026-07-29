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Kanpur News: सफाई न होने से जलभराव व मच्छरों का प्रकोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: शिवली के औगी गांव में सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण कूड़े से भरी नालियाँ गलियों में बह रही हैं। बारिश के चलते जलभराव और गंदगी से शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

Kanpur News: सफाई न होने से जलभराव व मच्छरों का प्रकोप

Kanpur News: शिवली। मैथा क्षेत्र के औगी गांव में काफी समय से सफाई कर्मियों के नहीं पहुंचने कूड़े से चोक नालियों का पानी गलियों में बह रहा है। बरसात में जलभराव व गंदगी के कारण शाम ढ़लते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है।

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