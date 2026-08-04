Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: 12 साल की बालिका से गैंगस्टर ने की छेड़खानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर के ग्वालटोली में 12 वर्षीय बालिका से छेड़खानी के आरोपी गैंगस्टर शिवम दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले जाकर अश्लीलता का प्रयास किया। पुलिस ने उसे तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा और अदालत में पेश किया।

Kanpur News: 12 साल की बालिका से गैंगस्टर ने की छेड़खानी

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। ग्वालटोली में 12 साल की बालिका से छेड़खानी करने वाला गैंगस्टर का आरोपित निकला। पुलिस ने आरोपित को 315 बोर के तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में कार्य कर रहा था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार बीते शनिवार को उनकी 12 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि नगर निगम का आउटसोर्सिंग कर्मचारी शिवम दीक्षित घर-घर जाकर कूड़े का बिल बनाता है। वह बेटी को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपित ने बेटी के साथ अश्लीलता करने का प्रयास किया।

किसी तरह आरोपित से बचकर बेटी ने घर पहुंचकर जानकारी दी। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि आरोपित शिवम दीक्षित निवासी चकेरी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपित चकेरी थाने से गैंगस्टर का आरोपित है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।