Kanpur News: 12 साल की बालिका से गैंगस्टर ने की छेड़खानी
Kanpur News: कानपुर के ग्वालटोली में 12 वर्षीय बालिका से छेड़खानी के आरोपी गैंगस्टर शिवम दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले जाकर अश्लीलता का प्रयास किया। पुलिस ने उसे तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा और अदालत में पेश किया।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। ग्वालटोली में 12 साल की बालिका से छेड़खानी करने वाला गैंगस्टर का आरोपित निकला। पुलिस ने आरोपित को 315 बोर के तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में कार्य कर रहा था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार बीते शनिवार को उनकी 12 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि नगर निगम का आउटसोर्सिंग कर्मचारी शिवम दीक्षित घर-घर जाकर कूड़े का बिल बनाता है। वह बेटी को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपित ने बेटी के साथ अश्लीलता करने का प्रयास किया।
किसी तरह आरोपित से बचकर बेटी ने घर पहुंचकर जानकारी दी। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि आरोपित शिवम दीक्षित निवासी चकेरी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपित चकेरी थाने से गैंगस्टर का आरोपित है।
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