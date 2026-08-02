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Kanpur News: बाइक सवारों ने मौरंग गिट्टी सप्लायर से नगदी-बाइक लूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात के रनियां थाना क्षेत्र में शनिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने मौरंग गिट्टी सप्लायर से 11,200 रुपये और उसकी बाइक लूट ली। पीड़ित धर्मेंद्र यादव ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश कर रही है।

Kanpur News: बाइक सवारों ने मौरंग गिट्टी सप्लायर से नगदी-बाइक लूटी

Kanpur News: कानपुर देहात। रनियां थाना क्षेत्र के उमरन के सामने कानपुर-औरैया हाईवे पर शनिवार देर रात मौरंग गिट्टी सप्लायर को ओवरटेक कर रोकने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने उससे ग्यारह हजार रुपये व बाइक लूट ली। पीड़ित ने रनियां पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने घटना की छानबीन कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के परनामिनपुरवा बारा का रहने वाला धर्मेंद्र यादव मौरंग गिट्टी सप्लाई का काम करता है। शनिवार देर रात वह किसी काम से किसान नगर गया था। वहां से वापस आते समय उमरन स्थित एक ढाबे में खाना खाने के बाद वह घर लौट रहा था।

रात करीब 11:30 बजे उमरन के आगे कानपुर औरैया हाईवे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उसको ओवर टेक करने के बाद बाइक गिरा दी। इसके बाद बदमाश उसके जेब में रखे 11 हजार दो सौ रुपये व बाइक छीनकर भाग गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। इसके बाद रनियां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की छानबीन की जा रही है।

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