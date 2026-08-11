Kanpur News: 140 बच्चों का हुआ निःशुल्क स्वर्ण प्राशन
Kanpur News: कानपुर में सीएसजेएमयू स्वास्थ्य केंद्र पर 140 बच्चों का निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. वंदना पाठक ने बच्चों के लिए आयुर्वेद के लाभ और उचित आहार के बारे में जानकारी दी। यह संस्कार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास में सहायक होता है।
Kanpur News: कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य क्लीनिक, राजकीय बाल गृह कल्याणपुर और राजकीय बालिका गृह स्वरूप नगर निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नीमा महिला फोरम कानपुर की सचिव व वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक ने 140 बच्चों का निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार कराया। डॉ. पाठक ने बच्चों व अभिभावकों को उचित आहार-विहार तथा आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया। डॉ. वंदना पाठक ने बताया कि यह आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण विधा है, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। यह भारतीय परंपरा में वर्णित 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है।
इस मौके पर सुमन, संगीता सचान, ऊषा, डॉ. अनुराग मिश्रा, धर्मेंद्र, सावित्री, निशा व शेखर आदि मौजूद रहे।
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