Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: नि:शुल्क नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नेत्र रोगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर देहात में सेवा संस्था द्वारा रूरा चौराहा के पास नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। मरीजों को नि:शुल्क नेत्र जांच और दवाइयाँ प्रदान की गईं। यह शिविर हर महीने के पहले सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं और सहयोगियों ने अपना सहयोग दिया।

नि:शुल्क नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नेत्र रोगी
नि:शुल्क नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नेत्र रोगी

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। सेवा संस्था के बैनर तले सोमवार को नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कस्बे के रूरा चौराहा के पास किया गया। शिविर में आस-पास गांवों से आए मरीजों ने इसका लाभ उठाया। संस्था की प्रबंधक सचिव कंचन मिश्रा ने बताया कि शिविर में आए सभी लोगों की नि:शुल्क नेत्र जांच के साथ नि:शुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। संस्था की ओर से बताया गया कि आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन जारी रहेगा,इससे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिविर में मरीजों की जांच डॉ.अवध दुबे ने की।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: उधवा में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर 50 मरीजों की जांच

साथ ही डॉ.आशुतोष एवं दीपिका सहित आरके देवी आई रिसर्च सेंटर के स्टाफ ने विजन आदि का कार्य किया। नेत्र शिविर के लिए रूरा नगर पालिका के चेयरमैन रामजी ने कुर्सिया प्रदान की। कुर्सियों के मिलने से मरीजो के बैठने की व्यवस्था बेहतर हुई। देव समाज विद्यालय के प्रबंधक केएस चौहान ने दो लकड़ी की बेंच प्रदान की। सेवा संस्था के सभी पदाधिकारियों ने दोनों दानवीरों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुकेश पुरवार पप्पू जी,सुनील पांडेय, व नव नियुक्त उपाधक्ष मयंक मिश्रा, कोषाध्यक्ष कृतिका मिश्रा सदस्य श्वेता गुप्ता,सूर्यांश पुरवार, घनश्याम आदि ने सहयोग प्रदान किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Dehat Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।