Kanpur News: नि:शुल्क नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नेत्र रोगी

Kanpur News: नि:शुल्क नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नेत्र रोगी
Kanpur News: कानपुर देहात में सेवा संस्था द्वारा रूरा चौराहा के पास नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। मरीजों को नि:शुल्क नेत्र जांच और दवाइयाँ प्रदान की गईं। यह शिविर हर महीने के पहले सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं और सहयोगियों ने अपना सहयोग दिया।
Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। सेवा संस्था के बैनर तले सोमवार को नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कस्बे के रूरा चौराहा के पास किया गया। शिविर में आस-पास गांवों से आए मरीजों ने इसका लाभ उठाया। संस्था की प्रबंधक सचिव कंचन मिश्रा ने बताया कि शिविर में आए सभी लोगों की नि:शुल्क नेत्र जांच के साथ नि:शुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। संस्था की ओर से बताया गया कि आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन जारी रहेगा,इससे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिविर में मरीजों की जांच डॉ.अवध दुबे ने की।
साथ ही डॉ.आशुतोष एवं दीपिका सहित आरके देवी आई रिसर्च सेंटर के स्टाफ ने विजन आदि का कार्य किया। नेत्र शिविर के लिए रूरा नगर पालिका के चेयरमैन रामजी ने कुर्सिया प्रदान की। कुर्सियों के मिलने से मरीजो के बैठने की व्यवस्था बेहतर हुई। देव समाज विद्यालय के प्रबंधक केएस चौहान ने दो लकड़ी की बेंच प्रदान की। सेवा संस्था के सभी पदाधिकारियों ने दोनों दानवीरों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुकेश पुरवार पप्पू जी,सुनील पांडेय, व नव नियुक्त उपाधक्ष मयंक मिश्रा, कोषाध्यक्ष कृतिका मिश्रा सदस्य श्वेता गुप्ता,सूर्यांश पुरवार, घनश्याम आदि ने सहयोग प्रदान किया।
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