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Kanpur News: सरकारी जमीन का फर्जी दानपत्र बनाया, तीन पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सचेंडी में, सरकारी जमीन का फर्जी दानपत्र तैयार करने के मामले में लेखपाल ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि गाटा संख्या-1764 की 289.70 वर्गमीटर सरकारी भूमि का दानपत्र सुरेश चंद्र मिश्रा ने साधना मिश्रा के नाम पर तैयार किया, जबकि दानकर्ता अब deceased हैं।

Kanpur News: सरकारी जमीन का फर्जी दानपत्र बनाया, तीन पर रिपोर्ट

Kanpur News: सचेंडी। सचेंडी में कूटरचित दस्तावेजों से सरकारी जमीन का फर्जी दानपत्र तैयार कर निजी नाम दर्ज कराने के मामले में लेखपाल ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कराई है। सचेंडी के लेखपाल व भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री रवि प्रकाश की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार सचेंडी द्वितीय स्थित गाटा संख्या-1764 राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में ग्रामसभा की सरकारी भूमि दर्ज है। यह भूमि चकबंदी अभिलेख सीएच-41 एवं सीएच-45 में भी ग्रामसभा की संपत्ति के रूप में दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 2022 में गाटा संख्या-1764 की 289.70 वर्गमीटर सरकारी भूमि का सुरेश चंद्र मिश्रा ने साधना मिश्रा के पक्ष में दानपत्र निष्पादित करा दिया।

दानपत्र में फजलगंज निवासी विजय शंकर तिवारी और सचेंडी निवासी नरेंद्र कुमार को गवाह बनाया गया जबकि दानकर्ता सुरेश चन्द्र मिश्रा का वर्तमान में निधन हो चुका है। आरोपितों ने संबंधित भूमि सरकारी संपत्ति है, इसके बावजूद कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर दानपत्र तैयार कराया। सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि तहरीर पर आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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