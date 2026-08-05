Kanpur News: पूर्व क्रिकेटर सुनाएंगे टी-20 लीग का आंखों देखा हाल
Kanpur News: मिनी आईपीएल यूपी टी-20 लीग के मुकाबलों का आंखों देखा हाल देश के पूर्व क्रिकेटर सुनाएंगे। साथ ही, इन मैचों का सीधा प्रसारण दुनिया के 200 से अधिक देशों
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता मिनी आईपीएल यूपी टी-20 लीग के मुकाबलों का आंखों देखा हाल देश के पूर्व क्रिकेटर सुनाएंगे। साथ ही, इन मैचों का सीधा प्रसारण दुनिया के 200 से अधिक देशों में किया जाएगा। लीग की तैयारी अंतिम चरण में है। दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाले इन मुकाबलों को सुनाने वाले कमेंट्री पैनल में कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कमेंट्री कर चुके पूर्व क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पीयूष चावला, जतिन सप्रू, चेतन शर्मा, सबा करीम, अशोक शर्मा व मनिंदर बिड़ला का नाम शामिल है।यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का आगाज 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम से हो रहा है।
यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि कमेंट्री पैनल में जिन पूर्व क्रिकेटरों का नाम शामिल हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के अलावा आईपीएल के रोमांच का भी अनुभव है। मिनी आईपीएल कहलाने वाली इस टी-20 लीग का रोमांच भी सातवें आसमान तक पहुंचाने के लिए इन कमेंट्रेटर को शामिल किया गया है। इन मैचों का लुत्फ स्टेडियम के अलावा घर बैठे भी दर्शक उठा सकें, इसके लिए जियो हॉट स्टार के साथ समझौता किया गया है। इन मैचों का सीधा प्रसारण 200 से अधिक देशों में होगा। डॉ. कपूर ने बताया कि हिन्दी और अंग्रेजी के कमेंटेटर फाइनल होने के बाद अब यूपीसीए भोजपुरी में कमेंट्री करने वाले पूर्व क्रिकेटरों के नाम पर मंथन कर रहा है। जल्द ही, सभी कमेंट्रेटर के नाम की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। लीग का उद्घाटन मुकाबला दो बार की चैम्पियन काशी रुद्रास और मेरठ मैवेरिक्स के बीच खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार
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