Kanpur News: तहरी खाने से बच्चे की मौत, चार की हालत गंभीर
Kanpur News: पुखरायां के मोहम्मदपुर गांव में तहरी खाने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्य उल्टी और दस्त का शिकार हो गए। सभी को सीएचसी देवीपुर में भर्ती किया गया, फिर मेडिकल कालेज अकबरपुर रेफर किया गया। अंततः कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई।
Kanpur News: पुखरायां, संवाददाता।तहरी खाने के बाद भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के एक ही परिवार के पांच सदस्य उल्टी, दस्त के शिकार हो गए। सभी को गंभीर हालत में सीएचसी देवीपुर लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कालेज अकबरपुर रेफर किया गया, लेकिन परिजन उनको कानपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मोहम्मदपुर गांव के अब्दुल महताब के घर में गुरूवार शाम को तहरी बनी थी। खिचड़ी खाने व कोल्डड्रिंक पीने के बाद अचानक अब्दुल महताब, उनकी पत्नी निशा, दस साल के पुत्र आहिल, बारह साल के वारिस व चार साल की पुत्री हादिबा उल्टी दस्त की शिकार हो गईं।
इस पर इन सभी को परिजन गंभीर हालत में सीएचसी देवीपुर ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उनको सभी को कानपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां इलाज के दौरान आहिल ने दम तोड़ दिया। इससे उनके घर में कोहराम मच गया। उनके भाई अब्दुल सरताज ने बताया कि महताब,निशा, वारिस व हादिबा की हालत उपचार के बाद नियंत्रण में स्थिति सामान्य बताई गई है।
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