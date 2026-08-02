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Kanpur News: परचून की दुकान में शार्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रनियां थाना क्षेत्र वार्ड सुभाष नगर स्थित बीती रात एक परचून की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया।

Kanpur News: परचून की दुकान में शार्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर राख

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र वार्ड सुभाष नगर स्थित बीती रात एक परचून की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना 112 पुलिस और दमकल ने करीब आधे घंटे में कड़ी मशक्कत करने के साथ आग पर काबू पाया गया। रनियां निवासी विकास गुप्ता सुभाष नगर में परचून की दुकान किए हैं। विकास ने बताया कि दुकान में करीब एक लाख रूपये का सामान रखा था। रोजाना की तरह दुकान बंद करके करीब 10 बजे घर चले गए। करीब 11.10 पर स्थानीय लोगों ने फोन से आग लगने की जानकारी दी।

मौके पर देखा तो दुकान धू-धू कर आग जल रही थी। मामले की सूचना 112 पुलिस और दमकल को दी। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब आधा घंटा में आग बुझा ली। विकाश ने बताया कि दुकान में बैटरी, इनवर्टर करीब एक लाख रुपये नुकसान हुआ है। इस संबंध में थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम ने बताया कि मामले तहरीर मिली है, जांच की जाएगी।

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