Kanpur News: स्कूटर सवार को लोडर ने मारी टक्कर, तीन घायल
Kanpur News: कल्याणपुर के केसा चौराहे के पास तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से एक पिता और उसके दो बच्चे घायल हो गए। ड्राइवर को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था और दोनों बच्चों को चोटें आई हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है।
Kanpur News: कल्याणपुर, संवाददाता। कल्याणपुर के केसा चौराहे के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से स्कूटर सवार पिता और उसके दो बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ लिया। पिटाई करने के बाद ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मसवानपुर के धामीखेड़ा निवासी अंकित सोनकर बुधवार सुबह अपनी छह वर्षीय बेटी लाडो को स्कूल छोड़ने स्कूटर से जा रहे थे। अंकित के साथ उनका दो वर्षीय बेटा प्रिंस भी स्कूटर पर बैठा था। जैसे ही तीनों केसा चौराहे के पास पहुंचे, तभी बगिया क्रॉसिंग की ओर से मुड़े तेज रफ्तार लोडर ने स्कूटर में जोरदार टक्कर मार दी।
जिसके चलते अंकित और दोनों बच्चे सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में लाडो के पैर में चोट आई, जबकि अंकित और प्रिंस को भी मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने लोडर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।