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Kanpur News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से टेंपो पलटा, सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरसौल। महाराजपुर स्थित ब्रह्मदेव मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो पलट गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक सेवानिवृत्त शिक्षिका भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया था।

Kanpur News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से टेंपो पलटा, सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत पांच घायल

Kanpur News: सरसौल। महाराजपुर स्थित ब्रह्मदेव मंदिर के पास बुधवार को तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही टेंपो में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, घायलों में रामादेवी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका केशपति यादव, रूमा निवासी टेंपो चालक राघवेंद्र, हथेरुआ निवासी ज्ञानेंद्र द्विवेदी, गंगापुर निवासी कैलाश और राजू शामिल हैं। केशपति यादव सरसौल स्थित बैंक में काम निपटाकर टेंपो से घर लौट रही थीं। वहीं, राजू अपने बहनोई के अंतिम संस्कार में शामिल होने सरसौल आए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए।

हादसे से कुछ ही देर में वाहनों की कतार लगने से हाईवे में जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर आवागमन सामान्य कराया।

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