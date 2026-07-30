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Kanpur News: कम बारिश से मुरझाने लगी फसलें, धान किसानों पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात में सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश की कमी से किसानों में चिंता बढ़ गई है। जुलाई में औसत 236 मिमी बारिश के मुकाबले केवल 70.33 मिमी बारिश हुई है। ग्राहक किसानों को नलकूपों से पानी लगाना पड़ रहा है। गर्मी और उमस से भी लोग परेशान हैं।

Kanpur News: कम बारिश से मुरझाने लगी फसलें, धान किसानों पर संकट

Kanpur News: कानपुर देहात। जनपद में सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन आसमान में छाए बादल चकमा देकर निकल रहे हैं। मानसून के कमजोर पड़ने से बन रहे सूखे के आसार से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरों दिखने लगी हैं। गुरूवार को भी बदली व धूप क बीच लुका छिपी जारी रही। जबकि उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल किए रही। जिले में जुलाई माह में औसत 236 मिमी के सापेक्ष अभी तक करीब 70.33 मिमी ही बारिश हुई है। सावन का महीना शुरू होने के बाद भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में धान की रोपी जा चुकी बेड के साथ ही मक्का उड़द मूंग आदि की फसलें मुरझाने लगी हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाकर निराश हो चुके छोटे व मझोले किसान अब नलकूपों से खेतों में पानी लगाकर धान की रोपाई करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे लागत बढ़ने के साथ ही उत्पादन में गिरावट की संभावना व कम बारिश के कारण सूखे के हालात बनते देख किसानों में मायूसी बढ़ रही है। यदा-कदा होने वाली हल्की मध्यम बारिश राहत कम उमस को अधिक बढ़ा रही है। उमस भरी गर्मी व बदली के बीच निकलने वाली धूप हर किसी को बेचैन कर रही। जबकि गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती, ट्रिपिंग व लो-वोल्टेज की समस्या ने लोगों का दिन का चैन व रात की नींद खराब कर दी है। बुधवार रात में पारा समान्य के करीब रहने के बाद भी उमस भरी गर्मी बरकरार रही। जबकि बिजली की बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की वजह से लोगों को उमस से राहत नहीं मिल सकी। गर्मी से परेशान लोग ठीक से नींद पूरी नहीं कर सके। गुरूवार को भी बदली के साथ दिन शुरू हुआ। पूरे दिन बदली व धूप के बीच लुका छिपी जारी रही। सावन के पहले दिन भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार रहा। दोपहर में पारा सामान्य से करीब रहने व कुछ स्थानों पर बूंदा-बांदी होने के बाद भी उमस से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। धूप से बचने के लिए जहां स्कूली बच्चे छतरी लगाकर निकलते दिखे। वहीं राहगीर व लोग पेड़ों की छाया में पसीना सुखाते नजर आए। जबकि गला तर करने के लिए वाटर कूलरों पर भीड़ लगी रही.

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आसमान में रहेगे बादल, हल्की मध्यम बारिश भी संभव

सीएसए के मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी अजय मिश्र ने बताया कि गुरूवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा।उन्होने बताया कि अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। असमान में बदली छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश होने की उन्होने संभावना जताई।

उमस बढ़ा रही बीमारी,अस्पतालों में मरीजों की भीड़

उमस भरी गर्मी में बुखार से लेकर उल्टी दस्त और पसीने के कारण ब्लड प्रेशर कम होने से बेचैनी महसूस करने वाले भी मरीज पहुंचे थे। गुरूवार को भी मेडिकल कालेज की ओपीडी में1459 नए व करीब तीन सौ पुराने मरीज इलाज कराने पहुंचे। मरीजों की भारी भीड़ के कारण उन्हें पर्चा बनवाने से लेकर डाक्टर को दिखाने और उसके बाद दवा हासिल करने में लंबी लााइनें लगानी पड़ी। कई बार दवा वितरण कक्ष में लाइन में आगे पीछे लगने को लेकर मरीजों में आपस में बहस भी होती नजर आई।

सामान्य प्रश्न

किसान बारिश की कमी से किस प्रकार प्रभावित हैं?
किसान नलकूपों से खेतों में पानी लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे लागत बढ़ रही है और उत्पादन में गिरावट की संभावना है।
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