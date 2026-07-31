Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: फैक्ट्री में बिगड़ी बुजुर्ग की हालत, अस्पताल में मृत घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में 65 वर्षीय श्रमिक शिवचरण की अचानक तबियत बिगड़ गई। फैक्ट्री कर्मियों ने उसे मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने और परिवार को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Kanpur News: फैक्ट्री में बिगड़ी बुजुर्ग की हालत, अस्पताल में मृत घोषित

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र के एक फ़ैक्ट्री में काम करते के समय श्रमिक की अचानक तबियत बिगड़ने से फ़ैक्ट्री कर्मी उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अकबरपुर ले गए। अस्पताल में डाक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित किया दिया। रनियां थाने के पीछे संचालित रबड़ के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में कानपुर के बाबूपुरवा निवासी पैंसठ वर्षीय शिवचरण करीब छह माह से काम करता था। गुरुवार को वह करीब 9 बजे फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री मैनजर राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह फैक्ट्री आने के बाद शिवचरण जमीन में बैठ गया। इसके बाद बैचेनी होने की बात कही। थोड़ी देर बाद जमीन में लेट गया।

शरीर में कोई हलचल नहीं होने के कारण घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने श्रमिक को मेडिकल कॉलेज भेजा। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी है। इस संबंध में रनियां थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम ने बताया कि रनियां थाने से एसआई सुरेंद्र कुमार गए हैं,पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।