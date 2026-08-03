Kanpur News: ट्रांसफार्मर जलने से बनीपारा के सौ घरों में एक हफ्ते से अंधेरा
Kanpur News: बनीपारा गांव में एक सप्ताह पहले ट्रांसफार्मर जलने से सौ घरों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उमसभरी गर्मी में इस स्थिति से लोग परेशान हैं और पेयजल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बिजली विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
Kanpur News: रूरा संवाददाता। विद्युत उपखंड रूरा से जुड़े बनीपारा गांव में एक सप्ताह पहले ट्रासफार्मर जलने यहां के सौ घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। सूचना देने के बाद भी जिम्मेदारों की अनदेखी से अभी तक बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। बनीपारा गांव में एक सप्ताह पहले अ्रासफार्मर जल गया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्यंत उपखंड रूरा व विद्युत उपकेंद्र बनीपारा में दी थी। इसके बाद भी अभी तक जले ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया। इसके चलते उमसभरी गर्मी में कूलर पंखे नहीं चल पाने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है।
जबकि बिजली के अभाव में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। इससे लोगों को दैनिक कार्यों के लिए पानी का इंतजाम करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना तत्काल दिए जाने के बाद भी इसे बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विभाग की इस लचर कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। विद्युत उपकेंद्र बनीपारा के जेई राजकुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर फुंके होने की जानकारी है। ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एक-दो दिन में नया ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।
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