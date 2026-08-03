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Kanpur News: जेई पर ठेकदार को लाभ देने के आरोप में जांच समिति का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: शिवली विद्युत उपखंड में तैनात अवर अभियंता राकेश राय पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि अवर अभियंता ने अनियमितता कर कूटरचित प्रविष्टियां की हैं। मुख्य अभियंता ने जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला अब कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है।

Kanpur News: जेई पर ठेकदार को लाभ देने के आरोप में जांच समिति का गठन

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। शिवली विद्युत उपखंड में तैनात अवर अभियंता पर घोटाले कर राजस्व पहुंचाने के कई आरोप लग चुके है।एक शिकायत कर्ता ने अवर अभियंता पर ठकेदार को लाभ पहुंचाने की शिकायत की थी।इस खबर को आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब जेई पर मुख्य अभियंता ने जांच टीम गठित कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। महराजगंज जनपद के पतरावल के शिकायत कर्ता राजू विद्यार्थी ने पावर कारपोरेशन अध्यक्ष को शिकायत में बताया था कि शिवली विद्युत उपखंड में तैनात अवर अभियंता राकेश राय ने आकस्मिक रख रखाव व मरम्मत कार्यों के नाम पर भारी अनिमियता की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था। संबधित अवर अभियंता राकेश राय द्वारा ठेकदार की फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मापन पुस्तिका में कूटरचित और फर्जी प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई थी। इस खबर को बीते बुधवार के अंक में आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेने के बाद अब विभाग के मुख्य अभियंता संदीप कुमार सिंह ने दो सदस्यीय टीम गठित कर अवर अभियंता पर लगे आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। टीम मेंअधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड कानपुर देहात को अध्यक्ष व लेखाकार विद्युत वितरण खण्ड रनियां को सदस्य बनाया गया है। मुख्य अभियंता ने बताया कि सात दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

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