Kanpur News: सर्पदंश से वृद्ध महिला की चली गई जान
Kanpur News: झींझक में बारिश के बाद जहरीले साँपों का खतरा बढ़ गया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र की 80 वर्षीय सरला देवी को सर्पदंश के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से इलाके में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Kanpur News: झींझक, संवाददाता। जनपद में बारिश के बाद जहरीले सापों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के नासरसेडा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की सर्पदंश से हालत बिगड़ गई। परिजन उनको गंभीर हालत में उपचार के लिए सीएचसी झींझक लाए । यहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। इससे कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नासरसेड़ा की रहने वाली अस्सी साल की सरला देवी गुरुवार देर शाम घर में काम कर रही थीं। ईंटों के ढेर क ेपास काम करते समय सर्पदंश से उनकी हालत बिगड़ गई।
जानकारी होने पर परिजन उनको गंभीर हालत में सीएचसी झींझक लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉ. जेपी. सिंह ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। इससे वहां कोहराम मच गया। अस्पताल से भेजी गई सूचना पर झींझक चौकी इंचार्ज अविनाश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबकि लेखपाल संतोष यादव ने छानबीन के बाद तहसील में रिपोर्ट भेजी। चौकी प्रभारी झींझक ने बताया कि पूछताछ में परिजनों ने सर्पदंश से घटना होने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।
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