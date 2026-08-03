Kanpur News: घर के पीछे की जमीन सुरक्षित कराने को भटक रहे बुजुर्ग
Kanpur News: रसूलाबाद के सुभाष नगर वार्ड के 82 वर्षीय राजा सिंह ने अपनी जमीन को सुरक्षित कराने के लिए अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्षों में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी झोपड़ी पर भी कब्जा करने का प्रयास हो रहा है।
Kanpur News: रसूलाबाद, संवाददाता। रसूलाबाद कस्बे के सुभाष नगर वार्ड निवासी बयासी साल के एक बुजुर्ग घर के पीछे की जमीन को सुरक्षित कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को समस्या के बारे में पत्र भेजकर अवगत कराया है। कस्बे के सुभाष नगर वार्ड निवासी राजा सिंह बुजुर्ग हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि मकान के पीछे गाटा संख्या 64 पर 1979 से झोपड़ी रखकर मवेशी बांध रहे हैं। कुछ साल पहले जमीन के एक हिस्से में दुर्गेश यादव ने कब्जा कर एक कमरा बना दिया। इसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मोहल्ले के श्यामसुंदर अपने मरीजों के साथ नगर पंचायत की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा किए हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बुजुर्ग ने कहा कि झोपड़ी जिस जगह पर रखी हुई है उस जगह पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।इसको लेकर समाधान दिवस सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जमीन सुरक्षित किया जाना अतिआवश्यक है।
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