Kanpur News: तंबाकू विक्रेता बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी जान
Kanpur News: रसूलाबाद के इंदलपुर लालू गांव में 75 वर्षीय देवीदीन कश्यप ने तंबाकू बेचने का काम करते हुए मंगलवार रात अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घर के अंदर फांसी लगाने की घटना का पता चलते ही परिवार में रातभर कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
Kanpur News: रसूलाबाद। थाना क्षेत्र के इंदलपुर लालू गांव निवासी 75 वर्षीय देवीदीन कश्यप तंबाकू बेंचने का काम करते थे। मंगलवार रात में उन्होने घर के अंदर कमरे में छत के कुंडे में फांसी लगा ली। इससे उनकी मौत हो गई। बुधवार सुबह जानकारी होते ही उनके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर असालतगंज चौकी प्रभारी संजय दत्त ने गांव पहुंचकर छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होने बताया कि पूछताछ में उनके पुत्र राधेश्याम व पौत्र गिरधारी उनके आत्महत्या की वजह नहीं बता सके हैं। घटना की छानबीन की जा रही है।
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