Kanpur News: कई गांवों में नहीं हुआ घरौनी सर्वे
Kanpur News: डेरापुर में पंचायती राज विभाग द्वारा 153 राजस्व ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से घरौनी सर्वे कराया गया, लेकिन चिलौली और किसौरा सहित अन्य क्षेत्रों में यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। तकनीकी समस्याओं और अव्यवस्थित नक्शों के कारण ग्रामीणों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पुनः सर्वे कराने की योजना है।
Kanpur News: डेरापुर। पंचायती राज विभाग द्वारा तहसील क्षेत्र के 153 राजस्व ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से घरौनी सर्वे कराया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत चिलौली और किसौरा सहित नगर पंचायत डेरापुर, झींझक और कंचौसी में यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके चलते इन क्षेत्रों के ग्रामीण और किसान घरौनी प्राप्त करने के लिए तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वहीं चिलौली में तकनीकी समस्या के कारण ड्रोन सर्वे पूरा नहीं हो पाया, जबकि किसौरा में राजस्व नक्शा उपलब्ध न होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया। प्रभारी तहसीलदार जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिन गांवों में किसी कारणवश सर्वे पूरा नहीं हो सका है।
वहां पंचायती राज विभाग द्वारा पुन: ड्रोन सर्वे कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।