Kanpur News: एक माह में महिला डॉक्टर को 700 कॉल कर धमकाया
Kanpur News: नवाबगंज की एक महिला डॉक्टर को कॉल करके एक युवक ने तेजाब डालने और बच्चों के अपहरण की धमकी दी। आरोपी ने 700 बार कॉल करके उसे परेशान किया और 2 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। महिला ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है तथा आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। नवाबगंज में रहने वाली एक महिला डॉक्टर को कॉल कर आरोपित ने तेजाब डालने, बच्चों का अपहरण करने और दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगया। आरोपित ने एक माह के अंदर 700 कॉल कर महिला डॉक्टर को परेशान कर दिया। जिसकी हरकतों तंग आकर पीड़िता ने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। महिला डॉक्टर की तहरीर के अनुसार वह अपनी बेटी को छोड़ने फूलबाग जाती है। इस दौरान एक माह पहले उनकी मुलाकात नौशाद नाम के युवक से हुई। आरोप है कि आरोपित उन्हें कॉल कर गाली-गलौज करता है। पति की हत्या, बेटे का अपहरण करने और दिव्यांग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की धमकी देता है।
विरोध करने पर आरोपित ने दो लाख रुपये की मांग कर रहा है। आरोपित उन्हें एक माह में 700 कॉल कर चुका है। वह उनका घर व क्लीनिक भी का पता लगा चुका है। उनके परिवार को आरोपित से खतरा है। फीलखाना थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
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