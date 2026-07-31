Kanpur News: महिला डॉक्टर ने एल्डिको सोसायटी अध्यक्ष पर लगाया उत्पीड़न का आरोप
Kanpur News: कानपुर की एक महिला डॉक्टर ने एल्डिको अपार्टमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य पर मानसिक उत्पीड़न, चरित्र हनन और धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, अध्यक्ष ने डॉक्टर के खिलाफ अश्लील कमेंट किए और आमसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। रायपुरवा स्थित एल्डिको अपार्टमेंट के सोसायटी अध्यक्ष समेत चार लोगों पर महिला डॉक्टर ने मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से चरित्र हनन करने, अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की। इसके बाद रायपुरवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एल्डिको अपार्टमेंट में रहने वाली महिला डॉक्टर के अनुसार सोसायटी अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने उन पर अश्लील कमेंट किए और अपमानजनक व्यवहार किया। शिकायत पुलिस से करने पर सहयोगियों ने धमकाया। साथ ही पार्किंग को लेकर विवाद करने लगे। 12 जुलाई को अपार्टमेंट की आमसभा के दौरान उनके चरित्र पर टिप्पणी की। वहां मौजूद उषा, विजय गुप्ता और मोनिका बाजपेयी समेत अन्य लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
साथ ही दोबारा शिकायत करने पर धमकाया। रायपुरवा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।
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