Kanpur News: नीला झंडा हटवाकर पोल पर लगवाया सीसीटीवी कैमरा
Kanpur News: डेरापुर के कुढ़ावल गांव में मंदिर के बाहर भीम आर्मी का झंडा लगाए जाने से विवाद हुआ। प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए झंडा हटवाया और सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कोई भी झंडा या बैनर न लगाया जाए। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
Kanpur News: डेरापुर,संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम कुढ़ावल गांव में मंदिर परिसर के बाहर स्थित स्ट्रीट लाइट पर भीम आर्मी का झंडा लगाए जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रीट लाइट से झंडा उतरवा दिया गया। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उसी स्ट्रीट लाइट पर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया है। मंगलवार को प्रशासन ने विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर दिया, जिससे अब पूरे क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कैमरे की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने दोनों पक्षों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति कोई झंडा, बैनर या अन्य सामग्री लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास न करे। यदि किसी ने शांति व्यवस्था भंग करने या विवाद को हवा देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ग्रामीणों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि गांव में पूरी तरह शांति है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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