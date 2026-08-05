Kanpur News: नीला झंडा हटवाकर पोल पर लगवाया सीसीटीवी कैमरा

Kanpur News: डेरापुर,संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम कुढ़ावल गांव में मंदिर परिसर के बाहर स्थित स्ट्रीट लाइट पर भीम आर्मी का झंडा लगाए जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रीट लाइट से झंडा उतरवा दिया गया। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उसी स्ट्रीट लाइट पर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया है। मंगलवार को प्रशासन ने विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर दिया, जिससे अब पूरे क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कैमरे की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।