Kanpur News: दिव्यांग शिविर में विशेषज्ञ टीम ने 88 मरीज पंजीकृत

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। सरवनखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजनेर में बुधवार को आयोजित दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीएमओ के निर्देशन में गठित विकलांग बोर्ड एवं कानपुर नगर से आई एल्मिकों की विशेषज्ञ टीम ने सहभागिता की। शिविर में 88 मरीज लाभान्वित हुए। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की पहल पर सीएचसी गजनेर में आयोजित दिव्यांगता शिविर का भाजपा गजनेर मंडल अध्यक्ष जय सिंह चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शिविर में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी व श्रवण यंत्र आदि की आवश्यकता वाले पात्र बुजुर्ग मरीजों का एल्मिको की टीम द्वारा विशेष चिह्नांकन एवं पंजीकरण किया गया।

शिविर में बहुतायत संख्या में बुजुर्ग दिव्यांग जन पहुंचे। कई गांवों के ग्राम प्रधान बुजुर्ग दिव्यांग जनों के साथ शिविर में पहुंच कर मरीजों की मदद करते दिखे। बिल्टी ग्राम प्रधान अंजना सिंह के पति अभिषेक सिंह गांव के करीब एक दर्जन बुजुर्ग दिव्यागजनों के फार्म भरने में सहयोग करते दिखे। शिविर में 88 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए एल्मिको टीम द्वारा चिह्नांकन एवं पंजीकरण किया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. राकेश यादव ने बताया की पंजीकृत दिव्यांगजनों का अंतिम डेटा तैयार कर परीक्षण उपरांत शीघ्र ही नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरित किए जायेंगे। शिविर में सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डा. सुमित कुमार सिंह, डा. शिखा सिंह, डा. सोम प्रकाश पांडेय, ड्रा. मुकेश कुमार, डा. जितेंद्र गुप्ता, डा. मयूरी गुप्ता, डा. पुष्पेंद्र सिंह, बीसीपीएम आलोक सिंह, चंद्रभान मौजूद रहे।