Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: बाबा आनन्देश्वर में वीआईपी कल्चर खत्म, उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में सावन के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। भक्तों ने बाबा आनन्देश्वर मंदिर में संध्या भोग आरती के बाद दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने वीआईपी दर्शन पर रोक की खबर का जिक्र किया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भक्तों के साथ लाईन में लगकर दर्शन किए।

Kanpur News: बाबा आनन्देश्वर में वीआईपी कल्चर खत्म, उमड़े भक्त

Kanpur News: कानपुर। सावन के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को भी शिव मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए आने का क्रम जारी रहा। बाबा आनन्देश्वर में मंगलवार को संध्या भोग आरती के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में दो अगस्त को प्रकाशित मंदिर के वीआईपी दर्शन पर रोक की खबर का हवाला देते हुए समाचार पत्र का आभार जताया। यहां सोमवार को सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने वीआईपी दर्शन न करके भक्तों की लाइन में लगकर बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए थे। उधर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने श्री नागनाथ स्वरूप में दर्शन किए।

सावन के छठे दिन भी भक्तों का तांता लगा रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।