Kanpur News: बाबा आनन्देश्वर में वीआईपी कल्चर खत्म, उमड़े भक्त
Kanpur News: कानपुर में सावन के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। भक्तों ने बाबा आनन्देश्वर मंदिर में संध्या भोग आरती के बाद दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने वीआईपी दर्शन पर रोक की खबर का जिक्र किया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भक्तों के साथ लाईन में लगकर दर्शन किए।
Kanpur News: कानपुर। सावन के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को भी शिव मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए आने का क्रम जारी रहा। बाबा आनन्देश्वर में मंगलवार को संध्या भोग आरती के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में दो अगस्त को प्रकाशित मंदिर के वीआईपी दर्शन पर रोक की खबर का हवाला देते हुए समाचार पत्र का आभार जताया। यहां सोमवार को सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने वीआईपी दर्शन न करके भक्तों की लाइन में लगकर बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए थे। उधर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने श्री नागनाथ स्वरूप में दर्शन किए।
सावन के छठे दिन भी भक्तों का तांता लगा रहा।
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