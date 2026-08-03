Kanpur News: मंदिरों में उमड़ा आस्था का ज्वार, शिवालयों में गूंजे भोले के जयकार

Kanpur News: मंदिरों में उमड़ा आस्था का ज्वार, शिवालयों में गूंजे भोले के जयकार
Kanpur News: सावन के पहले सोमवार पर जिले के 37 प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बाणेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और पूजन में बिल्वपत्र, दूध, फल आदि अर्पित किए। पूरे समय बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंजता रहा।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को जिले के 37 प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक व पूजन के लिए सुबह से ही आस्था का ज्वार उमड़ा।बनीपारा जिनई के बाणेश्वर मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे लगाकर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं प्रमुख मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बिल्वपत्र, दूध, फल, धतूरा आदि अर्पित कर पूजन किया।
शिव आराधना का माहौल
शिव आराधना के पावन माह सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भगवान भूत भावन शंकर के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।मंदिरों के कपाट खुलते ही बनीपारा जिनई के पौराणिक बाणेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के जत्थों ने जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। इसी तरह व रसूलाबाद के धर्मगढ़ मंदिर, अमरौधा के महाकालेश्वर मंदिर,डेरापुर के कपालेश्वर मंदिर व शिवली के जागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरे समय बम भोले व हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंजता रहा।
अन्य मंदिरों में जलाभिषेक
जनपद में सावन के पहले सोमवार को नबीपुर के झाड़ीबाबा मंदिर, बाढ़ापुर के जंगलेश्वर महादेव,पुखरायां के बडे महादेवन मंदिर, असालतगंज के द्रोणेश्वर महादेव, कुर्सीखेड़ा के कपिलेश्वर मंदिर, कहिंजरी के महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक व पूजन की धूम रही। इसी तरह बैरी सवाई के महाकालेश्वर मंदिर, शिवली के ओंकारेश्वर मंदिर,जमथरखेडा के जमदग्नि आश्रम के शिवमंदिर, पुखरायां के बड़े महादेवन मंदिर, बाघपुर स्थित योगेश्वर महादेव,मूसानगर के पुराने शिव मंदिर व किशरवल रनियांके पातालेश्वर मंदिर में जयकारों के साथ पूजन व जलाभिषेक संपन्न हुआ।
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