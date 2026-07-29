Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर के बर्रा में डिलीवरी के बाद 28 वर्षीय महिला मोनी की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला को प्रसव के बाद सांस लेने में दिक्कत हुई थी। मंगलवार को उनकी गंभीर स्थिति के चलते अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Kanpur News: महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। बर्रा में डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ने इलाज में लापरवाही की आरोप लगाकर हंगामा किया। बर्रा दो कच्ची बस्ती निवासी विनोद कुमार की 28 वर्षीय पत्नी मोनी को परिजन ने प्रसव पीड़ा होने पर 15 जुलाई को नौबस्ता स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने बताया कि पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद 19 जुलाई को पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले गए। उसी दिन से पत्नी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने डिलीवरी के कारण ऐसा होने की बात बोली।

मंगलवार को पत्नी की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए। जहां देर रात पत्नी की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया की पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।