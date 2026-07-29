Kanpur News: महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
Kanpur News: कानपुर के बर्रा में डिलीवरी के बाद 28 वर्षीय महिला मोनी की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला को प्रसव के बाद सांस लेने में दिक्कत हुई थी। मंगलवार को उनकी गंभीर स्थिति के चलते अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। बर्रा में डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ने इलाज में लापरवाही की आरोप लगाकर हंगामा किया। बर्रा दो कच्ची बस्ती निवासी विनोद कुमार की 28 वर्षीय पत्नी मोनी को परिजन ने प्रसव पीड़ा होने पर 15 जुलाई को नौबस्ता स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने बताया कि पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद 19 जुलाई को पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले गए। उसी दिन से पत्नी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने डिलीवरी के कारण ऐसा होने की बात बोली।
मंगलवार को पत्नी की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए। जहां देर रात पत्नी की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया की पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
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