Kanpur News: रूरा-झींझक मार्ग पर गड्ढों में तब्दील चलना मुश्किल

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। रूरा नहर पुल से झींझक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों राहगीरों के लिए हादसों का सबब बनी हुई है। लंबे समय से देखरेख और मरम्मत के अभाव में यह मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। रूरा से लेकर झींझक तक सड़क में जगह-जगह इतने बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं कि अब इस रास्ते पर चलना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है। रही-सही कसर जारी बरसात ने पूरी कर दी है। गड्ढों में जलभराव के कारण वाहन चालकों को गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाता, जिससे रोजाना दोपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि रूरा कस्बे में नया ओवरब्रिज चालू होने के बाद से इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। अत्यधिक लोड वाहनों के गुजरने से पहले से कमजोर सड़क पूरी तरह उधड़ चुकी है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अब लोगों ने मुख्य मार्ग को छोड़कर दूसरे लंबे और वैकल्पिक रास्तों से गुजरना शुरू कर दिया है। यह केवल आम सड़क नहीं, बल्कि क्षेत्र की लाइफलाइन है। तहसील, न्यायालय, स्वास्थ्य केंद्र और जिला मुख्यालय जाने के लिए रोजाना हजारों लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, दर्जनों स्कूलों के मासूम बच्चे भी रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इसी खतरनाक रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। इसके बाद ज़िम्मेदार अपनी आंखों पर पर्दा डाले हुए है और सड़क को दुरुस्त कराना उचित नहीं समझ रहे है। वहीं इस बाबत सहायक अभियंता शिवम पाल ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिये चिह्नित है। इसका एस्टीमेट शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क चौड़ी और बेहतर बनाई जायेगी।