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Kanpur News: सुरक्षा विहीन ट्रांसफॉर्मर से हादसे का रहता अंदेशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: मंगलपुर के भंदेमऊ गांव में मुख्य सड़क के किनारे खुले में रखा विद्युत ट्रांसफार्मर बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों के खेलने के साथ-साथ अन्य लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। बिजली विभाग से बैरीकेडिंग की मांग की गई है।

Kanpur News: सुरक्षा विहीन ट्रांसफॉर्मर से हादसे का रहता अंदेशा

Kanpur News: मंगलपुर,संवाददाता। संदलपुर क्षेत्र के भंदेमऊ गांव में मुख्य सड़क के किनारे खुले में रखा विद्युत ट्रांसफार्मर किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यह ट्रांसफार्मर बस्ती के किनारे है,जहां बच्चे भी सड़क के किनारे खेलते रहते हैं।शासन खुले में रखे ट्रांसफार्मर में बैरीकेडिंग लगवाने की कवायद कर रहा है,लेकिन जिम्मेदार इस निर्देश को हवा में उड़ा रहे हैं। ऐसे ही संदलपुर क्षेत्र के भंदेमऊ गांव में भंदेमऊ जैतापुर मार्ग पर सड़क के किनारे खुले में ट्रांसफार्मर रखा है। ट्रांसफार्मर बस्ती के किनारे है जहां बच्चे भी खेलते रहते हैं। इस सड़क से लोगों का आना-जाना बना रहता है। इससे यहां खुले में रखे ट्रांसफार्मर से कभी भी हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की इस घोर लापरवाही के कारण यहां हर समय जान-माल का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से दिन-रात बच्चों,बुजुर्गों और मवेशियों का आना-जाना लगा रहता है। बारिश के मौसम में इस खुले ट्रांसफार्मर के आसपास करंट फैलने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। ग्रामीणो ने शीघ्र ही बैरिकेडिंग कराए जाने की मांग की है।

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