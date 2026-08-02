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Kanpur News: शहर दक्षिण की छह लाख की आबादी को नहीं मिला पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के कंपनीबाग से रावतपुर मार्ग पर डॉट नाला मरम्मत के कारण पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसके चलते शहर दक्षिण की छह लाख आबादी को दो दिन तक जलापूर्ति नहीं मिली। मरम्मत का कार्य सोमवार को भी जारी रहेगा और उम्मीद है कि मंगलवार से जलापूर्ति पुनः प्रारंभ होगी।

Kanpur News: शहर दक्षिण की छह लाख की आबादी को नहीं मिला पानी

Kanpur News: कानपुर। कंपनीबाग से रावतपुर मार्ग पर डॉट नाला मरम्मत में पानी की पाइप लाइन डैमेज हो गई है, जिसके चलते बैराज से शहर दक्षिण की दो दिन जलापूर्ति ठप हो गई है। रविवार को शहर दक्षिण की करीब छह लाख आबादी को पानी नहीं मिल सका। पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य सोमवार को भी चलेगा। यदि काम पूरा हो गया, तो मंगलवार से जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। जल निगम शहरी के एक्सईएन प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि 2 व 3 अगस्त तक मरम्मत कार्य के लिए जलापूर्ति को कंपनी बाग से शहर दक्षिण के लिए रोका गया है। मरम्मत कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास है।

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