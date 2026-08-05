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Kanpur News: इंप्रूवमेंट परीक्षा में पास कराने के नाम पर छात्र से ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रूरा थाना क्षेत्र के अंबरपुर में एक छात्र को इंप्रूवमेंट परीक्षा में अच्छे अंक का झांसा देकर साइबर ठगों ने 10,050 रुपये ठग लिए। अभिभावक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि छात्र को फोन करके पैसे की मांग की गई थी और बाद में एक फर्जी मार्कशीट भेजी गई।

Kanpur News: इंप्रूवमेंट परीक्षा में पास कराने के नाम पर छात्र से ठगी

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। रुरा थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में एक छात्र को 12वीं कक्षा के इंप्रूवमेंट परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों द्वारा 10,050 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने रुरा थाना में लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना क्षेत्र के अंबरपुर निवासी रामकुमार पुत्र लालमन पाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनका बेटा आदित्य पाल कक्षा 12वीं का छात्र है। गणित विषय में असफल होने पर उसने इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन किया था। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे एक अज्ञात कॉलर ने छात्र के मोबाइल पर फोन किया।

उसने इंप्रूवमेंट परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने का झांसा दिया और क्यूआर कोड भेजकर पैसों की मांग की। अच्छे नंबर पाने के लालच में छात्र ठग के झांसे में आ गया। छात्र ने अपने गांव के मित्र शनि पुत्र राजेश नागर के मोबाइल से दिए गए क्यूआर कोड पर पहले एक हजार रुपये भेजे। इसके बाद जालसाज लगातार रुपयों की मांग करता रहा और अलग-अलग बार में कुल आठ बार में 10,050 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। पैसे वसूलने के बाद ठग ने छात्र को एक फर्जी मार्कशीट भेज दी। जब छात्र और उसके परिजनों को फर्जी मार्कशीट मिली, तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित पिता रामकुमार तुरंत थाने पहुंच कर साइबर डेस्क में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ठग के खाते को फ्रीज करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है।

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