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Kanpur News: सीमेंट डिलीवरी करने के नाम पर 4.29 लाख ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: चकेरी में, साइबर ठगों ने एक ठेकेदार अमिताभ पांडेय से सीमेंट की डिलीवरी का झांसा देकर 4.29 लाख रुपये ठग लिए। ठेकेदार ने ऑनलाइन साइट से संपर्क किया था और पैसे भेजने के बाद भी सीमेंट नहीं मिली। आरोपितों ने और पैसे की मांग की और धमकियां दी। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

Kanpur News: सीमेंट डिलीवरी करने के नाम पर 4.29 लाख ठगे

Kanpur News: चकेरी। साइबर ठगों ने सीमेंट डिलीवरी का झांसा देकर एक ठेकेदार से 4.29 लाख रुपये ठग लिये। इसके बाद डिलीवरी न होने पर पीड़ित ने कहा तो आरोपितों ने और रकम की मांग की। मांग पूरी न करने पर आरोपितों ने धमकाया। जिससे तंग आकर पीड़ित ने चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया है। चकेरी के एचएएल कॉलोनी निवासी अमिताभ पांडेय के अनुसार वह कई सरकारी विभागों में भवन निर्माण की ठेकेदारी करते हैं। उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए नॉन ट्रेड सीमेंट की जरूरत पड़ी। इस पर उन्होंने आनलाइन साइट से एक नामी सीमेंट कंपनी का ई मेल और मोबाइल नंबर निकाला।

जिसपर रेट और सप्लाई संबंधी बातचीत हुई। अमिताभ के अनुसार बातचीत के दौरान आरोपित द्वारा कंपनी के भेजे गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जांच में सही निकले थे। इसपर उन्हें कोई शक नहीं हुआ। फिर उन्होंने 2500 बोरी सीमेंट का आर्डर दिया। जिस पर उन्हें आरोपित ने एक बैंक खाता नंबर भेजा। जिसपर 3.29 लाख रुपये भेजने को कहा। जो आयुष नाम से मुंबंई के अंधेरी स्थित एक बैंक शाखा का था। जिसपर उन्होंने बीती 30 जुलाई को रकम भेज दी। इसके बाद सीमेंट सप्लाई न होने पर उन्होंने आरोपित से संपर्क किया। तो उनसे फिर 1.88 लाख रुपये की मांग की गई। इसपर उन्होंने एक लाख रुपये और भेज दिए। फिर भी सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई। फिर आरोपित ने 88500 की मांग की। जिस पर पीड़ित ने रकम देने से मना किया तो आरोपित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने चकेरी थाने में शिकायत की। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कार्रवाई की जा रही है।

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